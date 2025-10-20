Varga Mihálynak kellett magyaráznia Matolcsy György örökségét

A Magyar Nemzeti Bank 2024-es év – vagyis Matolcsy György jegybankelnöki regnálásának utolsó évének – eredményeit mutatta be Varga Mihály a parlament gazdasági bizottságának ülésén, ahol a bizottsági tagok kérdéseket is intézhettek Vargához. Az egyik legfőbb téma a jegybanki alapítványok sorsa és az esetleges vagyonvesztés volt.

Pedig az MNB 2024-es gazdálkodásának témája sem érdektelen. Az előző évi 1763 milliárd veszteség után ugyanis tavaly újabb jelentős, 788 milliárdos mínuszt hozott össze a Matolcsy-vezette jegybank; ez két év alatt mínusz 2551 milliárd forintot jelent, ami az éves magyar GDP-nek csaknem 3 százaléka.

Varga Mihály pénzügyminiszter a költségvetésről beszél az április 11-i Kormányinfón. Fotó: Bankó Gábor/444

Csárdi Antal független országgyűlési képviselő arra volt kíváncsi, hogy eddig hány feljelentést tett a jegybank az MNB-ügyben. A Telex tudósítása szerint Varga kettőről tudott beszámolni, a Szabadság téri székház esetében azonban ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. A jegybankelnök a cél az lenne hosszú távon, hogy megszűnjön a még működő egyetlen jegybanki alapítvány, viszont az a jobb megoldás, ha ezt nem hamarkodják el, hanem csak a vagyonmentési folyamat végén kerül erre sor. Azt szerinte azonban jelenleg nem lehet megítélni, hogy a lengyel leánycégnél, a GTC-nél és a svájci Ultimánál a történet végén lesz-e veszteség vagy sem.

Varga Mihály szerint mindezek ellenére jó döntést hozott korábban a parlament, amikor megszavazta a törvényt, ami lehetővé tette, hogy a jegybanki vagyont alapítványokba szervezzék. Hasznos és jó célt szolgálhattak volna az alapítványok, de a döntéshozók visszaéltek ezzel, mondta már Tordai Bence kérdésére.

Varga egyébként csak érintőlegesen beszélt a bizottsági ülésen a Matolcsy-időszakról, nagyrészt az elmúlt fél év intézkedései sorolta fel. A jegybankelnök szerint az MNB elmúlt években folytatott óvatos monetáris politikája az előző években kifizetődő volt, ezt továbbra is fenn fogják tartani. Az elmúlt félév eredményeiről úgy fogalmazott: „Az MNB számításai szerint kétszer olyan jól jártak az elmúlt fél évben azok, akik forintban tartották a megtakarításukat, mint akik devizában”.