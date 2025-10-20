Zelenszkij nem gondolja, hogy Orbán túl sok jót akarna az ukránoknak, de hajlandó Budapesten tárgyalni

„Ha meghívnak Budapestre, elmegyünk” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn utalva a Budapestre tervezett Vlagyimir Putyin-Donald Trump találkozóra. Az ukrán elnök hozzátette, csak akkor fogadná el a meghívást, ha nem személyesen kéne találkoznia Putyinnal, hanem Trump találkozna velük külön külön.
Zelenszkij kritizálta a helyszínválasztást, és magát Orbán Viktort is: „Nem hiszem, hogy az a miniszterelnök, aki mindenhol Ukrajnát blokkolja, bármi jót tehetne az ukránokért, vagy képes lenne kiegyensúlyozottan hozzájárulni [a békefolyamathoz].” Kijev többször is közölte, hogy hajlandók találkozni az olyan semleges országok területén, mint Törökország, a Vatikán vagy épp Svájc.
Több európai tisztségviselő is rémálomnak nevezte a budapesti Trump-Putyin találkozót, amely Rácz András Oroszország-szakértő szerint az orosz forgatókönyv alapján valósul meg.
Hogy Trump a találkozó idején mit fog gondolni a háborúról, amelynek lezárását hivatalba lépésének első napjára ígérte, egyelőre kétséges. A múlt hét végén ugyanis Trump Zelenszkijjel közös találkozóján azokat a putyini állításokat ismételte, amelyeket az orosz elnök egy nappal korábban mondott neki telefonon. Hétfő reggelre azonban már megint az ukrán álláspont felé közelített, mikor újságírók kérdezték. (via The Moscow Times)
Az El País több forrása Európa megalázásának tekinti a helyszínválasztást.
Ugyanaz lesz, mint Alaszkában: Putyin időt nyer, mert sikeresen tudja befolyásolni az amerikai elnököt, írja az Oroszország-szakértő.
A pénteki washingtoni tárgyalás megint nagyon konfrontatív volt, Trump az előző nap Putyin által elmondottakat ismételgette, mondták az FT forrásai.
Egy hét alatt orosz, ukrán, majd megint orosz győzelmet jósolt, támogatta Zelenszkij, majd Putyin, aztán újra az ukrán elnök béketervét. A Donbászt feldarabolta volna, majd teljesen Putyinnak adta volna, most már újra darabolná. Trumpot követni szédítőbb bármilyen drognál, de tarts velünk, mert legális!