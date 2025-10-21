Az amerikai szenátus nem tárgyal az Oroszország elleni szankciókról, amíg nem lesz meg a Trump–Putyin-randevú

Az amerikai kongresszus felsőháza szünetelteti az Oroszország elleni újabb szankciós törvénytervezet tárgyalását addig, amíg nem kerül sor a budapesti Trump–Putyin-találkozóra. Mint arra a Bloomberg híre is kitér, a törvénytervezet elfogadása esetén az amerikai elnök 500%-os vámokat is kivethetne azokkal az országokkal szemben, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak, vagy nem kellő mértékben támogatják Ukrajnát a háborúban.

Néhány nappal ezelőtt John Thune szenátor a felsőházi többség képviseletében még azt mondta, harminc napon belül megtartják a szavazást a tervezetről, most azonban jelezte, hogy egyelőre leállnak a megvitatásával.

Putyin (balról) és Trump (jobbról) legutóbbi találkozójukon Alaszkában Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A javaslat, amelyet közösen terjesztett elő a republikánus Lindsay Graham és a demokrata Richard Bluementhal, elsősorban Kínát és Indiát érintené.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin október 16-án beszélt egymással telefonon, utána került nyilvánosságra, hogy két héten belül találkoznának Budapesten annak érdekében, hogy az orosz–ukrán háború befejezéséről tárgyaljanak. Utóbb azonban bizonytalanná vált, hogy a személyes egyeztetésre egyáltalán sor kerül-e, lévén, hogy az az előkészíteni hivatott e heti külügyminiszteri megbeszélést Marco Rubio és Szergej Lavrov között elhalaszthatják.