Bár a Fehér Ház szerint Trump nem akar a közeljövőben Putyinnal találkozni, a kormánypárti média továbbra is állítja, hogy lesz budapesti békecsúcs

A Fehér Ház kedd kora este erősítette meg, hogy a közeljövőben nem lesz Trump-Putyin-találkozó, ugyanis „Trump elnöknek a közeljövőben nem áll szándékában találkozni Putyin elnökkel”.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Bár a hír villámgyorsan bejárta a teljes világsajtót, Magyarországon nem minden lap sietett a közlésével. A kormánypárti médiumok például annyira nem siettek, hogy kedd este 9-ig be sem számoltak a Fehér Ház döntéséről. Helyette saját narratívát kezdtek építeni.

A narratívát Deák Dániel kormánypárti politikai influenszer Facebook-posztjára alapozták. Deák arról írt kedd este 8-kor, hogy forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban „információs hadviselés zajlik”, az elkövetkezendő napokban pedig friss hivatalos bejelentés is várható. Szerinte a Fehér Ház nyilatkozata „nyilvánosság előtti üzengetés”, az „információs hadviselés” része, amit azért adtak ki az amerikaiak, hogy rávegyék az oroszokat a saját feltételeik elfogadására.

Deák bejegyzésére építve a következő cikkek születtek:

Magyar Nemzet: Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak találkozni,

Origo: Lesz békecsúcs Budapesten, az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés,

Mandiner: Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs - stratégiai nyugalomra int az elemző.

A hirado.hu viszont különutas stratégiát választott. Este 9-ig nem szemlézték Deák bejegyzését, helyette viszont az alábbi négy korábbi, a Fehér Ház-i nyilatkozat előtt írt cikküket tartották a címlapon. Az sem zavarta őket, hogy az egyik cikk már négynapos.