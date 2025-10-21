A közeljövőben nem lesz Trump-Putyin-találkozó

Nincs tervben, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin a közeljövőben találkozzon. Erről először egy névtelenséget kérő Fehér Házi forrás beszélt a BBC-nek. A hírt később a Telexnek megerősítette a Fehér Ház. Azt írták, „Trump elnöknek a közeljövőben nem áll szándékában találkozni Putyin elnökkel”.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Az amerikai elnök október 16-án jelentette be, hogy várhatóan két héten belül Budapesten találkozik az orosz elnökkel. Trump azt írta, telefonbeszélgetésük során megállapodtak Putyinnal abban, hogy külügyminisztereik ezen a héten találkoznak, hogy előkészítsék a találkozót.

Szergej Lavrov és Marco Rubio hétfőn beszélt egymással telefonon. A CNN azonban arról írt a telefonbeszélgetés után, hogy elhalaszthatják a Trump-Putyin-találkozót, miután az amerikai tisztviselők úgy érezték, az orosz álláspont nem változott annyira, hogy túllépjen a maximalista állásponton. Szergej Lavrov kedden valótlannak nevezte ezt az értesülést.

A Reutersnek két, névtelenül nyilatkozó magas rangú európai diplomata azt mondta, a külügyminiszteri egyeztetésen az oroszok valószínűleg túl sokat akartak, így Trump számára nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudnak megállapodást kötni Budapesten. Miután Lavrov elmondta, hogy nem hajlandóak megállni a jelenlegi frontvonalnál, Rubio elengedte a személyes tárgyalás gondolatát.

Trump és Putyin utoljára augusztusban találkozott Alaszkában. Tárgyalásuknak azonban nem lett érdemi eredménye.

