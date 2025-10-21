Csúszik Rubio és Lavrov találkozója, ebből aligha lesz jövő héten Trump-Putyin csúcs Budapesten

A CNN forrásai szerint elhalasztották Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre a hétre tervezett találkozóját.
Donald Trump amerikai elnök múlt héten beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és Trump közlése szerint megállapodtak abban, hogy ezen a héten tárgyalnak magas rangú tanácsadóik. Az amerikai küldöttséget Marco Rubio vezetné.
Az nem világos, hogy miért nem találkozik a héten Rubio és Lavrov, bár a CNN egyik forrása szerint az az ok, hogy Amerikának és Oroszországnak eltérnek az elvárásai a háború befejezésével kapcsolatban. A két miniszter telefonon beszélt egymással hétfőn. Noha a Kreml konstruktívnak nevezte a megbeszélést, egy forrás azt mondta, a tárgyalás után a tisztviselők úgy érezték, az orosz álláspont nem változott annyira, hogy túllépjen a maximalista állásponton. (Források szerint Trump múlt héten káromkodva győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el az oroszok feltételeit.)
Egyelőre nem tudni, hogy a külügyminiszteri találkozó elhalasztása milyen hatással lesz a Budapestre tervezett Trump-Putyin csúcsra, de a cikk szerint Trump reménye egy gyors találkozóra meghiúsulhat. Az eredeti forgatókönyv szerint jövő héten találkoztak volna, de a telefonbeszélgetés után valószínűleg Rubio ezt már nem javasolja. A két külügyminiszter a héten még beszélhet egymással.
Az orosz állami hírügynökség is szemlézte a CNN anyagát azzal, hogy amerikai tisztviselők határozatlan időre elhalasztották a találkozót. Hozzátették, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes hétfőn azt közölte, még nem született megállapodás arról, hogy a két külügyminiszter mikor és hol találkozzon, és még minden „mérlegelés alatt áll.”
Oroszország közölte, hogy a tervezett budapesti csúcson Ukrajnával kapcsolatos békerendezési lehetőségeket, valamint Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolatainak javítását szeretnék megvitatni.
A pénteki washingtoni tárgyalás megint nagyon konfrontatív volt, Trump az előző nap Putyin által elmondottakat ismételgette, mondták az FT forrásai.
Most úgy tűnik, a háború befejezésére különösebb hajlandóságot nem mutató orosz elnök nemhogy Tomahawk rakétákat nem kap a nyakába, hanem Budapesten találkozhat az amerikai elnökkel, minden bizonnyal ismét fanfárok között. Összeszedtük, hogy jutottak el idáig Trump beiktatása óta az orosz-amerikai-ukrán kapcsolatok.
Ugyanaz lesz, mint Alaszkában: Putyin időt nyer, mert sikeresen tudja befolyásolni az amerikai elnököt, írja az Oroszország-szakértő.