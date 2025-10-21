Elfogadták a „lex Ruszin-Szendit”

Határozatban ítélte el a Parlament kormánypárti többsége, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment tiszás fórumokra.

A volt vezérkari főnök korábban azzal érvelt, életveszélyes fenyegetések miatt volt nála fegyver, de egy ideje nem hordja. Ruszin-Szendinek volt fegyverviselési engedélye, de szabálysértési eljárás indult ellene.

A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság által benyújtott határozat a címe alapján a politikai erőszak elleni fellépésről szól, az indoklásban viszont arról írnak, példátlan és a józan észnek is ellentmond, hogy egy politikus éles oldalfegyverrel ment el gyűlésekre.

Fotó: Bankó Gábor/444

A határozat elfogadásával felkérték a kormányt, hogy dolgozzon ki „a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat”, és egyúttal nézze át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és ha kell, szigorítsa azokat.

A Parlament emellett döntött arról is, hogy május 13-ig, vagyis bőven a választás utánig maradhat a veszélyhelyzet, illetve felfüggesztették a momentumos Stummer János mentelmi jogát, aki a szavazás után azt mondta, „kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”