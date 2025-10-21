Ezentúl nem úszhatod meg olyan könnyen, ha európai nyaralás közben saturészegen elveszik a jogosítványodat

Illusztráció: Vajda János/MTI/MTVA

Kedden az EP-ben elfogadták az autós és motoros jogsikra vonatkozó, szigorodó uniós szabályokat. Alapértelmezetten megszűnhet a fizikai jogosítvány, bár aki kéri, az továbbra is kaphat kártyát, bevezetik a kétvéves próbaidőt a kezdőknek, rövidülhet a kiadott igazolványok érvényességi ideje, új témák jelenhetnek meg a KRESZ-vizsgákon és javítják az országok közötti információcserét.

A magyar sofőröket talán az utóbbi pont érintheti a leginkább. A jelenlegi gyakorlat szerint a külföldön súlyos közlekedési kihágást elkövető és emiatt a jogosítványukat elvileg elveszítő európaiak 40 százaléka vígan tovább vezethet a hazájában, mivel nem áramlanak eléggé az információk. A jövőben elvileg majd jobban áramlanak.

Szintén fontos változás, hogy a kezdő sofőrökre legalább 2 éves próbaidő alatt más szabályok vonatkoznak majd, 18 éves korig pedig csak tapasztalt kísérő társaságában vezethetnek. A fiatalok próbaidős szabályai szigorúbbak lesznek: az ő esetükben például komolyabb szankciókkal jár majd, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetnek, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyerekülés használatát.

Az új szabályok 15 évben maximálják majd a jogosítvány érvényességi idejét, ami azokban az országokban 10 év, ahol a jogsi egyben személyiként is szolgál. Az érvényességi idő 65 évesnél idősebbek esetében tovább csökkenthető. Ezeket a feltételeket a hazai szabályok már most teljesítik, hiszen 50 éves kor alatt 10 éves az érvényesség, felette pedig életkorrral csökken egészen 3 évig.

Az Unió egyre inkább digitálissá tenné a jogosítványt, de ezt nem tette kötelezővé: aki szeretne, az a jövőben kaphat fizikai kártyát. Új kötelező elemeket adnak hozzá a KRESZ-vizsgák anyagához ott, ahol ilyesmi nem szarapel még azokban. A kiemelt témák a sérülékeny közlekedők - gyalogosok, bicklisták - biztonsága, illetve olyan, szintén biztonsági kérdések, mint a holttér, a telefonhasználat, a tempomat vagy a hirtelen kinyitott kocsiajtók.

A tagállamoknak 3+1 évük van az új szabályok bevezetésére.