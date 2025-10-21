Hatósági tiltás miatt nem drónozhat a Tisza október 23-án délután

Katonai célból benyújtott, eseti légtér iránti kérelem miatt nem drónozhat a Tisza Párt október 23-án, 12:30 és 15:30 között Budapest belvárosa felett. A tiltás a délelőtt kezdődő Békemenet idején még nem lesz érvényben, a Tisza 14 órától kezdődő „nemzeti menete” idején viszont igen.

A tervezett légtérzárat Magyar Péter már hétfői ATV-s interjújában megszellőztette. Azt mondta, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter légtérzárat akar elrendelni Budapesten a rendezvényük idejére, méghozzá szerinte azért, hogy a Tisza önkéntesei ne tudjanak felvételeket készíteni a tömegről.

A Tisza korábban engedélyt kért a drónozásra, amit október 7-én meg is kaptak a nemzeti ünnep napjára, 8 és 24 óra közötti időtartamra. A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya azonban kedden módosította a határozatot, és 12:30 és 15:30 között megtiltotta a légtér használatát. Az indoklás szerint azért, mert a helyszínre „katonai művelet végrehajtása érdekében” eseti légtér iránti kérelmet nyújtottak be. A határozat ellen nem lehet fellebbezni.

Résztvevők a Tisza Párt március 15-ei rendezvényén Fotó: Németh Dániel/444

Magyar a keddi csömöri fórumán azt mondta, a tiltás ellenére is felszállnak majd a drónjaikkal, és megmutatják az Andrássy úton menetelő tömeget. Akár tetszik a hatalomnak, akár nem.

A Tisza szerint a Fidesz ellehetetleníti, hogy buszokat béreljen a nemzeti ünnepre. A párt korábban azt írta a 444-nek, hogy több, buszbérbeadással foglalkozó cég is jelezte, hogy a Fidesz fenyegetései miatt nem tudja bérbe adni a buszait a Tisza-szigeteknek. Emellett a kormánypárt több településen szándékosan minden elérhető buszt előre lefoglalt.

Október 23-án a Fidesz és a Tisza is nagygyűlést tart a fővárosban. A kormánypárti szimpatizánsok reggel 9-től gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Békemenettel a Kossuth Lajos térre vonulnak, ahol meghallgatják Orbán Viktor beszédét. A tiszások „nemzeti menete” 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, Magyar Péter beszéde pedig a Hősök terén lesz.