Húsz fok fölé megyünk megint, a nemzeti ünnepen akár egy lenge pólóban is lehet majd masírozni

Nemcsak nedvesebb, enyhébb légtömegek is érkeznek, újra elég lehet egy póló, olvasható az Időképen. Míg hétfőn Zabaron mínusz 7,5 fokban kaparhatták a jeget a szélvédőkről, kedden csak északkeleten fagyott. Óriási kontrasztot hozott az éjszaka, északkelet és délnyugat között 17 fok volt a különbség, Mezőladányban mínusz 6-ot mértek, viszont a Dunántúl több pontján nem hűlt 10-11 fok alá a levegő.

Mostantól egyre több felhő lesz fölöttünk, az éjszakai fagyok megszűnnek, a szerda mindenütt jégmentesnek ígérkezik,

5 és 13 fok közötti minimumokra számíthatunk, igaz, a muskátlikért már amúgy sem kell aggódni, hiszen az időképesek reményei szerint mindenki bevitte őket.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Amit érdemes még kiemelni: szerdán az ország déli felén már sokfelé elérhetjük a 20 fokot, míg északkeleten még tartani fogja magát a hűvös, ott 10 fokkal is hidegebb lehet.

Csütörtökre azonban megszűnik a kontraszt, aznap már északkeleten is enyhülni fog az idő, 15 és 23 fok közötti csűcshőmérsékletre számíthatunk.

Csütörtök este aztán érkezik a következő hidegfront.