Keményvonalas metáldobos lesz Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae megkapta a támogatást az alsóháztól

A kemény vonalas konzervatív Takaicsi Szanae lesz Japán első női miniszterelnöke, miután megnyerte a döntő szavazást a parlament alsóházában, adta hírül a Reuters. Sinzo Abe volt kormányfő tanítványa, Margaret Thatcher híve 237 támogató szavazatot kapott a 465 fős testülettől. Sikerével a Reuters szerint áttörte az üvegplafont egy országban, ahol a férfiak még mindig elsöprő befolyással bírnak, és erőteljesen jobbra tolhatja Japánt, az Egyesült Államok távol-keleti szövetségesét.

Takaicsi miniszterelnökségét nagy valószínűséggel a felsőház is támogatni fogja, így kedden este hivatalosan is ő lehet Japán 104. miniszterelnöke.

Takaicsi Szanae a japán parlament alsóházában, 2025. október 21-én Fotó: KUNIHIKO MIURA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Elődje, Isiba Sigeru szeptember elején jelentette be lemondását, miután nyáron a kormányzó Liberális Demokrata Párt súlyos vereséget szenvedett a felsőházi választásokon.

A győztes konzervatívok elnökét, a 64 éves Takaicsit a japán politika egyik legismertebb és ellentmondásosabb alakjaként tartják számon: volt miniszter és tévés műsorvezető, „civilben” pedig lelkes metáldobosként jellemezte őt korábban a BBC. Politikai nézeteit tekintve keményvonalasnak számít a jobboldalon is.

A politikus számos kihívással néz szembe a pangó gazdaságtól a stagnáló béreken át az inflációig. Emellett megoldást kell találnia az ellentmondásos amerikai–japán kapcsolatokra és végig kell vinnie a Trump-adminisztrációval kötött vámmegállapodást, amely még az előző kormányzat alatt született meg.