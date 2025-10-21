Lengyel külügyminiszter: Ha Putyin berepül a légterünkbe, nem tudom garantálni, hogy nem adjuk át a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Lengyelország valószínűleg nem engedné át a légterén a Budapestre tartó Vlagyimir Putyin repülőgépét. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ugyanis azt mondta, nem tud garanciát vállalni rá, hogy egy független lengyel bíróság nem utasítja a kormányt a repülőgép kényszerleszállítására, és az orosz elnök Nemzetközi Büntetőbíróságnak történő átadására.
Sikorski szerint ha tényleg megvalósul a budapesti Trump-Putyin-találkozó, az orosz elnök másik útvonalat választ majd.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) korábban elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen, az ICC részes tagállamai kötelesek letartóztatni Putyint, ha belép a területükre. Magyarország áprilisban lépett ki az ICC-ból, közvetlenül azelőtt, hogy a szintén nemzetközi elfogatóparanccsal sújtott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megérkezett Budapestre.
Bulgária egyébként már bejelentette, hogy az oroszok kérésére engedélyezné Putyin repülőgépének átrepülését a légterén. Georg Georgiev bolgár külügyminiszter azt mondta, ha a béke érdekében tett erőfeszítések feltétele egy budapesti találkozó, akkor az esemény megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják. (via The Guardian)
Magyarország hivatalos látogatáson fogadja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akit civilek megtámadása, éheztetése és megölése miatt vonná felelősségre az ICC. A magyarok azonban nem adják ki a nemzetközi testületnek.
A bolgár, szerb légtéren keresztül jöhet az orosz elnök.