Már feladták az orosz titkosügynökök a távirányítású bombákat Bukarestben, amikor a román és lengyel titkosszolgálat lecsapott a szabotázsakcióra

Játszótér egy bukaresti parkban.

Olyan erőszakos orosz titkosszolgálati akciót leplezett le és akaályozott meg a román titkosszolgálat a lengyelek segítségével, ami terrortámadás szintjén szedhetett volna halálos áldozatokat, ha nem avatkoznak közbe Két orosz ügynök ugyanis csomagban adott fel távirányítású robbanószerkezeteket Bukarestben, amik vagy egy városközpontbeli épületben, vagy a repülőgépen robbantak volna.

A két, ukrán állapolgárságú ügynök egy hete, október 14-én Lengyországból érkezett Romániába, de a helyi titkosszolgálat erről már előre fülest kapott a lengyelektől, így kezdettől figyelték őket. A célpontjuk jó pár európai országban jelen lévő Nova Post nevű ukrán futárcég volt, amely uniós országok és Ukrajna között szállít csomagokat, így kulcsszerepe van a diaszpóra és az anyaország közötti kapcsolattartásban.

A két megfigyelt fickó október 14-15-én több csomagot is feladott a Nova Post bukaresti irodájában. Ahogy kibontották ezeket, bebizonyosodott a gyanú: a hangszórók és autóalkatrészek közé házilag barkácsolt, távirányítású gyújtószerkezeteket rejtettek, valamint GPS-egységeket, amikkel az ügynökök a csomagok pontos helyzetét követhették volna. A robbanóeszközökben termit és bárium-nitrát gyulladt volna meg.

A román hírszerzés ezt látva azonnal letartóztatta a két férfit, akik szerintük kiképzett ügynökök módjára viselkedtek. Közben a lengyel társszervek Lengyelországban csaptak le ugyanennek a hálózatnak az ottani tagjaira. Egy orosz kémet Varsó mellett tartóztattak le, legalább kettőt pedig Románia felé menet. A két uniós országban összesen 8 orosz ügynököt fogtak le.

A román hatóságok szerint ez a csomagküldős ismert orosz módszer, tavaly több európai országban adtak fel ilyen szerkezeteket tartalmazó csomagokat. Az oroszok céljai közé tatrtozik állítólag teherszállító repülők felrobbantás is ilyen módon.

„Románia ebben az időszakban továbbra is az Orosz Föderáció agresszióinak célpontja marad, az akciók fő célja pedig az, hogy csökkentsék az Ukrajnának nyújtott támogatást.”

- kommentálta a történteket a román hírszerzés szóviviője.

(via Telex)