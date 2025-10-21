Még csak nem is tesztelték előzetesen a kábelt, aminek a szakadása 16 ember halálát okozta a lisszaboni siklóbalesetben

Hibák sorát tárta fel a most elkészült előzetes jelentés, amelyet a szeptember 3-ai lisszaboni siklóbaleset okairól készítettek. A Gloria siklóvasúton történt tragédia 16 ember életét követelte, húszan megsérültek.

A portugál légi és és vasúti baleseteket vizsgáló hivatal szerint a föld alatt húzódó kábel – amely elszakadt a baleset során – eleve hibás volt, és műszakilag soha nem volt alkalmas a célra, amire használták. A lisszaboni tömegközlekedést üzemeltető Carris vállalat 2022-ben vásárolta meg az eszközt, ám telepítése előtt nem tesztelték, és utána sem vizsgálták a működését. Az is kétséges, hogy miként korábban állították, a katasztrófa reggelén végrehajtották-e a szükséges rutinellenőrzést.

Fotó: ZED JAMESON/Anadolu via AFP

A jelentés szerint a vészfékrendszer sem működött megfelelően, de azt sem tesztelték előzetesen.

A rendelkezésre álló információk ugyanakkor még hiányosak, további vizsgálatokra és elemzésekre van szükség a körülmények és az okok teljes feltárása érdekében. A szervezeti vagy személyes felelősség tisztázása is hátra van.

Az már a korábbi, szeptember eleji gyorsjelentésből kiderült, hogy a baleset mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt, az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le. (via BBC)