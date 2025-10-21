Még mindig dolgoznak a tűzoltók a MOL százhalombattai finomítójában, ahol hétfő éjjel ütött ki a tűz

Kedd hajnalra sikerült körülhatárolni a tüzet a MOL százhalombattai finomítójában, de a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint még mindig zajlanak a munkálatok a helyszínen.

A MOL arról tájékoztatta a helyi polgármestert, hogy a finomító AV3-as üzemében ütött ki tűz hétfő éjjel. A tűz oltása során keletkezett erős füstöt a környék több településen lehet látni. A tűz miatt senki sem sérült meg, a környező településeket nem fenyegette veszély. Egyelőre vizsgálják, mi történt pontosan.

Egy olvasónk, Balázs felvétele hétfő éjjelről:

A Katasztrófavédelem szerint a tűz mellett robbanás is volt az olajfinomító alapanyag-feldolgozó üzemében. Először az üzem saját tűzoltói értek a helyszínre, de a legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók.

A százhalombattai finomítótűz fotója egy Facebook-csoportban

Riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van. Összesen 17 tűzoltóegység vesz részt a munkában. A tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával oltják a tüzet.

Frissítés: Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel arról posztolt, hogy egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Az ország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják.