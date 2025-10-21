Nettó 300 millióból kampányol a határvédelem mellett az Alapjogokért Központ

A NER-közeli Alapjogokért Központ nettó 300 millió forintos szerződést kötött a „Határvédelem” című kampányának megvalósítására. A közbeszerzést a Fidesz kedvenc reklámszakemberének cége, a Lounge-csoport nyerte el.

A K-Monitor megírta a Facebookon, hogy a „Határvédelem” című kampány az a projekt, aminek keretében szeptember végén egy bevándorlás-, Magyar Péter- és EU-ellenes propagandavideót vetítettek a frissen újranyitott Keleti pályaudvar homlokzatára.

A szerződés szerint a kampány célja „a 10 éve történt röszkei határvédelmi incidens és az ezzel összefüggő határvédelmi feladatok és intézkedések, a migráció európai hatásainak, valamint az azóta eltelt 10 év ezirányú tapasztalatainak bemutatása, kiemelt szempontként kezelve Magyarország szerepét a migráció feltartóztatásában, továbbá a magyar szuverenitásvédelmi törekvéseket.”

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Fotó: Németh Dániel/444

A közbeszerzés nyertese azért nem volt meglepetés, mert az ajánlatot még egy 2022-ben kötött keretmegállapodás keretében kérték.

Az árajánlatkérés időzítése egyébként tökéletesen sikerült. A központi beszerző szerv ugyanis szeptember 9-én jelezte a Lounge-csoportnak, hogy másnap reggel 9-ig adhatnak árajánlatot. Miután a cég megküldte az ajánlatát, az Alapjogokért Központ vezetője, Szánthó Miklós szeptember 10-én aláírta a szerződést, amit másnap a Lounge-csoport nevében Balásy Gyula is aláírt. Az időzítés azért sikerült tökéletesre, mert a 2022-ben kötött, majd háromszor meghosszabbított keretmegállapodás éppen szeptember 11-ig volt érvényes.

Balásy Gyula a Fidesz-kormány kedvenc reklámszakembere, 2018 óta lényegében monopóliumot kapott az állami hirdetési, majd a rendezvénypiacon is. Rogán Antal minisztériuma vele készíttette el a kormány aktuális lejáratókampányainak vizuális anyagait. A 100 leggazdagabb magyart listázó kiadvány a 34. legvagyonosabb magyarnak tartja Balásyt, akinek vagyonát 79 milliárdosra becsülik.

Balásy cégei júniusban nettó 948 millió forintos keretszerződést kötöttek a MÁV-val, szeptemberben nettó 605 millió forintra szerződtek a Szuverenitásvédelmi Hivatallal, és 75 milliárd forintos keretmegállapodást kötöttek a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal.