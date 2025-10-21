Nicolas Sarkozy kedden reggel bevonult a börtönbe

Megkezdte ötéves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy. Az egykori francia elnököt azért ítélték el, mert Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor pénzéből finanszírozta választási kampányát. Ezzel ő az első modern kori francia elnök, aki rács mögé került.

Utoljára Philippe Pétain náci kollaboráns vezetőt csukták le hazaárulásért 1945-ben.

Nicolas Sarkozyt a felesége kísérte el a börtönhöz Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Sarkozy a párizsi La Santé börtönbe vonult be kedden reggel, itt egy nagyjából 9 négyzetméteres cellát kap, ebben egyedül lesz.

Az exelnök továbbra is az ártatlanságát hangoztatja, fellebbezett is, ám a bíróság úgy ítélte meg, hogy ennek jelen esetben nem lehet halasztó hatálya. (via BBC)