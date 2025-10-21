Nincs elérhető időpont ultrahangra Budapesten az online időpontfoglaló rendszerben

Nincs szabadidőpont ultrahangvizsgálatra Budapesten az online időpontfoglaló rendszerben - vette észre az RTL Híradója. Ez annyira furcsa volt, hogy a biztonság kedvéért telefonon is rákérdeztek az Egészségablak applikáció ügyfélszolgálatán, ahol megerősítették az információt. Az ügyfélszolgálatos szerint az ultrahang „neuralgikus pont”, ezért „nem meglepő helyzet”, hogy nincs időpont rá. Az RTL riporterének végül több mint 2 hónappal későbbra, december 29-ére, Budapesttől 70 kilométerre, Tatán találtak időpontot.

Takács Péter egészségügyi államtitkár az RTL kérdésére elismerte, hogy CT, MR és ultrahangvizsgálatra is nehéz bejutni. Takács megnyugtatta a kérdezőt, hogy ők is érzékelték, hogy a covid óta megnyúltak a képalkotó vizsgálatok várakozásai idői. Takács azzal igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy a kormányzat új ultrahangkészülékeket vásárolt és adott 7,5 milliárd forint pluszforrást is a szakrendelőknek vizsgálatokra, így a kórházak szerinte elkezdik majd felrakni a rendszerbe az új időpontokat. Ezért azt javasolta a betegeknek, hogy folyamatosan figyeljék az Egészségablakot, mert szerinte újra lesznek szabad időpontok. Egy idei kormányrendelet értelmében a szakrendelőknek a szabad időpontjaik 60 százalékát fel kell tenniük az online foglalási rendszerbe, míg 40 százalékot megtarthatnak a kontrollra érkező betegeknek.