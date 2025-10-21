Orbán repülőútja, amelyről eddig nem hallottunk

Orbán Viktornak idén nyáron volt egy olyan útja magánrepülővel, amiről eddig nem tudtunk és amely különbözik az eddig bemutatott repülős útjaitól. Ez alkalommal ugyanis nem Schmidt Máriáék, Csányi Sándor, Garancsi István, vagy valamelyik másik oligarcha „kölcsöngépéről” van szó, hanem egy privát jetek bérlésére szakosodott külföldi cég 17 millió dolláros repülőjéről, amelyet a jelek szerint kimondottan a magyar miniszterelnöknek béreltek ki. Több jel is utal arra, hogy ezt az utat nagyon nem akarták nagydobra verni, ehhez pedig szokatlan trükköket is bevetett a miniszterelnök.

Emlékezetes, hogy furcsa magyarázkodásokra késztetett több kormányzati politikust, amikor kiderült, Orbán Viktor egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére augusztus 21-én. Abban az esetben egy „VIP” kialakítású, turbópropelleres gépről volt szó, aminek kapcsán Szijjártó Péter azt mondta, hogy mivel a miniszterelnök „egy füves placcról felszállni képes propelleres kisgéppel utazott el”, így az nem luxusgép, hisz „nagy luxusjetek nem tudnak fűről felszállni”. Gulyás Gergelytől pedig megtudtuk, hogy erre az útra Orbánt a stábja önszántából kísérte el és maguk fizették a költségeket.

Forrás

Augusztus 21-én azonban Orbán Viktor valójában visszarepült Bračra. Két nappal korábban, augusztus 19-én ugyanis a horvát szigetről tért haza egy Bombardier Challenger típusú repülővel.

Néhány hete kaptunk egy fotót, amely Orbánt ábrázolja egy drága magángép lépcsőjén. Ezt a képet nem tudjuk megmutatni forrásvédelmi okok miatt. Tartozott mellé egy leírás, amely megjelölte az útvonalat (Brač-Budapest), a repülő típusát (Bombardier Challenger), a kép elkészültének helyszínét, és azt az információt, hogy minderre augusztus 19-én került sor.

POLITIKA Sunce Hotels NetJets gulyás gergely mohamed alabbar magánrepülő Bombardier Challenger brac Szijjártó Péter Eagle Hills Real Estate európai tanács orbán viktor repülőgép brac airport schmidt mária cs-cla
