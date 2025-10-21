Terrortámadásnak minősítették a Fico elleni merényletet, 21 évet kapott a tettes

Terrorcselekmény elkövetésének bűntettében találta bűnösnek az illetékes bíróság Juraj Cintulát, aki 2024. május 15-én Handlován rálőtt Robert Fico szlovák miniszterelnökre, és életveszélyesen megsebesítette, írja a Paraméter.

A 72 éves férfit 21 év szabadságvesztésre ítélték. Az ítélet nem jogerős.

A vádemelés védett személy elleni különösen súlyos terrorcselekmény miatt történt, ezért életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható lett volna. Mint a Paraméter írja, nem volt kétséges, hogy Cintula követte el a tettet, a vita tárgya az volt, hogyan kell jogilag minősíteni a cselekményt.

A vádat képviselő ügyésznő, Katarína Habčáková, valamint a megtámadott miniszterelnök jogi képviselője, David Lindtner szerint minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a vádlott különösen súlyos terrorcselekményt követett el.

Robert Fico a földön, miután több lövés érte Juraj Cintula pisztolyából Fotó: -/AFP

Cintula ügyvédje, Namir Alyasry azt javasolta a bíróságnak, hogy ügyfele tettét minősítsék át hivatalos személy elleni támadásnak, amelynek enyhébb, 7–12 éves börtönbüntetés lett volna a tétele.

A per során Cintula azt állította, hogy Fico egészségének károsításával azt akarta elérni, hogy a miniszterelnök többé ne legyen képes ellátni a feladatát, de megölni nem akarta.

A bíróság végül a vád álláspontját fogadta el, a merényletet terrorcselekményként minősítették, az idős tettesnek pedig 21 évet kellene rácsok mögött töltenie.