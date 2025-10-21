Újabb űrhajóst küldene az űrbe a kormány

Szijjártó Péter Washingtonban bejelentette, hogy a kormány Cserényi Gyula személyében újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra, miután az ország már Kapu Tibor missziójából is igen sokat profitált gazdaságilag.

A külügyminiszter azt mondta, hogy kedden találkozik az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról egyeztet majd.

„A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel”.

Cserényi Gyula, Farkas Bertalan és Kapu Tibor Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Szijjártó arról is beszélt, hogy Kapu Tiborral együtt egy másik űrhajóst, Cserényi Gyulát is kiképezték. Szerinte „ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepben vagyunk, akkor folytatni kell”.

Az űrben eddig két magyar űrhajós járt. Farkas Bertalant 1980-ban a szovjetek, Kapu Tibort idén júliusban az amerikaiak lőtték fel. Idén augusztus 20-án mindketten megkapták az ország legmagasabb rangú elismerését, a Magyar Szent István Rendet. (via MTI)