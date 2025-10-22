A kihallgatás után a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt, vizsgálat indult egy rendőr ellen

Függelemsértés miatt vizsgálat indult egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt – írja a Telex rendőrségi forrás alapján.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt 2025. február 15-i kongresszusán. Fotó: Németh Dániel/444

A függelemsértés a lap szerint azt jelenti, hogy egy rendőr nem tartja be az alá-fölérendeltségi viszonyokat, például egy felettese utasításait, megsértve ezzel a belső hierarchiát és a szolgálati szabályokat.

Ruszin-Szendit október 16-án garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a kaposvári rendőrkapitányságon. A Magyar Nemzet szerint a Mandiner riporterének meglökése miatt indult az eljárás.

A Telex szerint az ezredes azért a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendit, mert a főbejáratnál a volt vezérkari főnököt a propagandasajtó várta.

Ruszin-Szendi a kihallgatása után azt írta, hogy kevesebb mint két hét alatt öt különböző eljárásban hallgatták meg: volt ebben közigazgatási eljárás, szabálysértési és büntetőügy is. „Természetesen egyiknek sincs valóságalapja, ez egy ócska lejáratókampány” – írta akkor.

A lap kereste telefonon a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét, de nem szeretett volna nyilatkozni az ügyben. Kérdéseket küldtek a rendőrségnek is, hogy az érintett rendőr ezredes állományban van-e még, de ők sem válaszoltak.