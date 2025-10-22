A Louvre-betörés másnapján újabb francia múzeumot rámoltak ki, két hónapon belül ez már az ötödik nagy értékű műkincsrablás az országban

Hétfőre virradóra ismeretlenek betörtek a franciaországi Landres város Maison des Lumières Denis Diderot múzeumába, és elloptak kétezer darab értékes arany és ezüst érmét. A múzeumban 18. századi kéziratokat, leveleket és egyéb tárgyakat őriznek.

A Párizstól mintegy háromszáz kilométerre, Dijon közelében lévő város vezetésének tájékoztatása szerint az elkövetők betörték az ajtót, aztán a vitrineket. Célzottan, szakértelemmel választották ki a zsákmányt, a nyomozók alaposan megtervezett betörésből indulnak ki.

A Louvre-ban történt vasárnapi látványos rablásra valójában egy szeptember eleje óta tartó sorozat csúcspontja lehet, az utóbbi időben ugyanis megszaporodtak Franciaországban a hasonló minta szerint történő műkincs rablások. A rablók nagy értékű, de könnyen mozgatható tárgyakat választanak ki, főleg érméket és ékszereket. Egyelőre nincs jele annak, hogy a bűncselekményeket ugyanazok a betörők követték volna el.

Október közepén például a Sarranban lévő Musée Jacques-Chiracba 48 órán belül kétszer is betörtek. A múzeumban azokat a diplomáciai ajándékokat őrzik, amelyeket a volt elnök, Jacques Chirac kapott 1995 és 2007 között. A tolvajok főleg órákat és ékszereket vittek el, de a kár felmérése még zajlik.

Rendőrök a Louvre előtt a betörés napján. Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

Szeptemberben két héten belül betörtek a Musée national Adrien-Dubouché-ba Limoges-ben és a Természettudományi Múzeumba Párizsban. Előbbiből három kínai porcelán tűnt el, a nemzeti kincsként számon tartott tárgyak értéke nagyjából 6,5 millió euró (több mint 2,5 milliárd forint).

A Természettudományi Múzeumból több aranyrög tűnt el, ezek értéke nagyjából 1,5 millió euró (közel 600 millió forint). Ez az egyetlen eset az ötből, hogy a hatóságok meg tudtak gyanúsítani valakit az elkövetéssel: egy 24 éves kínai nőt Barcelonában sikerült letartóztatni. Hogy voltak-e társai, még vizsgálják.

A Louvre a vasárnapi betörés után egy napig zárva tartott, de azóta újra nyitva van. Arról a betörésről itt írtunk hosszabban. (Spiegel)