Az ügyészség sem tudja, ki az a „Zsolt bácsi”

A nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is. Ennek során a nyomozó ügyészség elsők között vizsgálta a közvéleményt kiemelten foglalkoztató, a sajtóban „Zsolt bácsinak” nevezett állítólagos személy ügyét is, írja közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost. A tanú előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”.

Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magasrangú politikus”. Látó János elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, aki annak idején odament hozzá, összesen 3 percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani. Látó János tanú nem vállalta a poligráfos vizsgálatot.

Tanúként hallgatták ki a korábban sajtónyilatkozatot tett Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy „közszájon forgó” dologként tett említést az ügyről, nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől ő az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Kihallgatták tanúként azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba akként hivatkozott, hogy egy „befolyásos politikus családnak a tagjától” szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak. A tanú ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”, egyetlen konkrét tényről, vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni.

„Zsolt bácsiról” Juhász Péter műsorában beszélt egy névtelenséget kérő lelkész, aki az elmondások szerint egy Ózd környéki gyermekotthonhoz járt 10 évvel ezelőtt. Valószínűleg a DK ez alapján a videó alapján kérdezte meg Semjén Zsolttól a Parlamentben, hogy „ki az a Zsolti bácsi”. Semjén visszautasított minden rágalmazást.

A „Zsolt bácsis” interjú azután hangzott el, hogy Káncz Csaba „geopolitikai elemző” a Facebook-oldalán név szerint hírbe hozta Rogán Antalt és Semjén Zsoltot, akik rágalmazás miatt tettek feljelentést. Itt magánvádas eljárás indult, Kánczot ebben az ügyben hallgatták ki tanúként múlt hétfőn.

A Szőlő utcai botrányról itt olvashatsz még többet.