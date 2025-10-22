Autó csapódott a Fehér Ház előtti biztonsági kapuba

Egy autós nekihajtott a Fehér Ház előtti biztonsági kapunak kedd éjjel – írta a New York Times az amerikai titkosszolgálat alapján. A sofőrt a helyszínen letartóztatták, Donald Trump elnök nem volt veszélyben.

A tájékoztatás szerint a jármű helyi idő szerint este fél 11 körül csapódott neki egy korlátnak a 17. és az E utca sarkánál. A kocsi egy 2010-es Acura TSX volt, marylandi rendszámmal.

Fotó: ANDREW LEYDEN/Getty Images via AFP

Egyelőre nem közöltek részleteket a sofőrről, nem tudni, hogy a baleset szándékos volt-e, illetve miért próbált bejutni a Fehér Házba. Trump a baleset idején a Fehér Házban tartózkodott. Az épületet nem, csak az érintett kapuhoz vezető utat zárták le.

Az elmúlt években több hasonló eset is történt a Fehér Háznál. 2023 májusában egy sofőr egy bérelt teherautóval hajtott neki a kapunak, majd a hatóságoknak azt vallotta, hogy meg akarta ölni Joe Bident.