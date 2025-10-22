Karácsony: A tiszás és fideszes képviselők meggátolták, hogy elkezdődhessenek az érdemi tárgyalások a Sziget megmentéséről

„Így se Sziget nem lesz, se kedvezményes Sziget-bérlet a budapesti fiataloknak, se fővárosi bevétel a közterület-használat után, se iparűzésiadó-bevétel a Szigetből” – reagálta Karácsony Gergely főpolgármester arra, hogy az önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága másodszor sem szavazta meg a Sziget korábbi közterület-használati hatósági szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést.

Karácsony Gergely főpolgármester. Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza azt írta, csak garanciákat és valódi biztosítékokat tartalmazó javaslatot támogatnak, a szerdai „előkészítetlen javaslatcsomag” nem ilyen volt. „A városvezetés egy olyan előterjesztést nyújtott be, amely többszáz millió budapesti adófizetői forintról mondott volna le külföldi magánbefektetők javára – a Sziget Fesztivál megrendezésére vonatkozó bármiféle kötelezettség nélkül”. A Fidesz-frakciót vezető Szentkirályi Alexandra szerint „a Sziget Budapest és az egész hazai turizmus egyik kiemelt eseménye. Támogatjuk, hogy megmaradjon, de nem azon az áron, hogy a csődben lévő főváros lemondjon 200 millió forintról, anélkül, hogy biztosan tudnánk, 2026-ban is lesz-e Sziget Fesztivál. Ha lesz garancia, lesz Sziget – ez a mi álláspontunk”.

Karácsony szerint a tiszás és fideszes képviselők meggátolták, hogy elkezdődhessenek az érdemi tárgyalások a Sziget megmentéséről. Azt írta, a Fidesz képviselői tartózkodtak, a Tisza képviselői „gombot sem nyomtak”.

„Próbálom érteni, mi értelme ennek a károkozásnak, de még nem jöttem rá. Hogy hozzá nem értésről vagy valami tudatos politikai ármányról van-e szó, az most már mindegy is. Mindenkinek a saját felelősségével kell elszámolnia.”

Szerinte a képviselők nem értették meg, hogy „ahhoz, hogy a Sziget Fesztivál fennmaradjon, hogy ebből legyen a fővárosnak akármennyi bevétele, és hogy komoly kedvezményeket tudjunk elérni a budapestiek számára, ahhoz az kell, hogy elfogadják az amúgy is ellehetetlenülő régi szerződés megszüntetését. Mert addig nem lehet jogilag új szerződést kitárgyalni, hiszen ez egy közigazgatási hatósági eljárás”.

Azt írta, olyan megállapodást lehetett volna kötni, hogy a város és a fesztivál „közös élményt kínáljon” a látogatóknak, és aminek a hasznából mindkettő részesülhet. „És erről természetesen a Fővárosi Közgyűlés, vagyis a frakciók hozhattak volna végső döntést – írhattak volna akkor új Facebook-posztokat, anyázhattak volna engem megint fennhangon, mit bánom én, aggódhattak volna a »nemzet kulturális szívdobbanásáért« könnyes szemmel, csak közben felelősséget is kellett volna vállalni. De az nem ment a Fidesznek és a Tiszának, csak a szövegelés. Az meg már kevés.”

A területhasználati szerződés felmondását a Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárosnál, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. És miután a fővárossal kötött szerződés alapján jövőre is fizetni kellene akkor is, ha nincs fesztivál, inkább felmondanák azt, de próbálják megoldani, hogy új konstrukcióban folytatódhasson a Sziget.