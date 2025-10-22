Kereskedelmi következményekkel fenyegette meg az EU-t az új klímaszabályok miatt Katar és az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok és Katar arra figyelmeztette az Európai Uniót, hogy az új, szigorú klíma- és emberi jogi szabályozás súlyosan károsíthatja a blokk kereskedelmét, befektetéseit és energiaellátását – írja a Financial Times.

A Maria Energy LNG-tartályhajó a Höegh Esperanza úszó terminál mellett horgonyoz a németországi Wilhelmshavenben 2023. január 3-án. Fotó: Sina Schuldt/MTI/MTVA

Washington és Doha szerint az EU új Vállalati Fenntarthatósági Kellő Gondosságról szóló Irányelve (CSDDD) „egzisztenciális fenyegetést” jelent az európai gazdaság növekedésére, versenyképességére és ellenállóképességére, valamint veszélyezteti az unió energiabiztonságát is. Az irányelv 2027-től lépne életbe, és lehetővé tenné, hogy az uniós tagállamok a vállalatok globális árbevételének akár 5 százalékáig terjedő bírságot szabjanak ki, ha azok ellátási láncai környezeti vagy emberi jogi károkat okoznak. A jelenlegi tervezet az EU-n kívüli cégekre is kiterjedne, ha azok éves nettó forgalma meghaladja a 450 millió eurót az unión belül.

A két ország közölte, hogy a szabályozás hátrányosan érintheti a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjukat, ami Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után kulcsfontosságúvá vált az EU energiaellátásában.

„Ez kritikus pillanatban történik, amikor országaink és vállalataink nemcsak fenn kívánják tartani, hanem jelentősen növelni is szeretnék az EU-ba irányuló megbízható LNG-szállításokat”

– áll a Financial Times által látott közös levélben, amit az amerikai és a katari energiaügyi miniszter írt alá. A levél szerint az uniós szabályok árthatnak a júliusi kereskedelmi megállapodásnak is, ami alapján az uniós tagállamok 2028 végéig 750 milliárd dollár értékben vásárolnának amerikai energiát.

Az USA szerint az irányelv túlzott hatásköröket adna az EU-nak, és jogi kockázatot jelentene amerikai vállalatok számára. Katar energiaügyi minisztere, Saad al-Kaabi pedig közölte, hogy a QatarEnergy nem tud Európában üzletelni, ha az EU nem módosítja fenntarthatósági szabályait.

Több európai vezető, köztük Friedrich Merz és Emmanuel Macron is azt javasolta, hogy halasszák el az irányelv bevezetését. Az amerikai és a katari miniszterek közös levelükben arra is kérték az EU-t, hogy kezdjen érdemi párbeszédet velük, hogy megoldást találjanak a legvitatottabb pontokra.