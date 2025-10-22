Legalább hatan meghaltak és 21-en megsérültek az éjszakai orosz drón- és rakétatámadásokban

Az ukrán elnök, Zelenszkij jelentette be, hogy heves orosz drón- és rakétatámadások voltak ukrán városok ellen, a támadásokban legalább hatan meghaltak, köztük két gyermek. További 21 ember pedig megsérült az éjszakai támadásokban, amelyek az elnök szerint azt bizonyítják, hogy Moszkvára még mindig nem nehezedik kellő nyomás a háború folytatása miatt. A támadások órákkal azután történtek, hogy Donald Trump bejelentette, nem akar Putyinnal egy újabb felesleges találkozót, így a közeljövőben nem óhajt vele találkozni.

Az ukrán fővárost szeptember 28-a óta nem látott méretű támadássorozat érte az éjszaka folyamán.

A BBC cikke szerint amikor egy drón eltalálta az egyik épületet, egy hatvanas éveikben járó házaspár vesztette életét. Négyen pedig pedig Kijevtől nem messze haltak meg. Az áldozatok között van egy hat hónapos csecsemő és egy 12 éves kislány is.

Az ukrán hadsereg korábbi bejelentése szerint kedden késő este Nagy-Britanniából szállított Storm Shadow rakétákkal támadtak egy orosz vegyi üzemet a Brjanszki határvidéken. A brjanszki üzem „puskaport, robbanóanyagokat és rakéta-üzemanyag-alkatrészeket gyárt, amelyeket az ellenség Ukrajna területének bombázására használt lőszerben és rakétákban használnak”