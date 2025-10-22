Másodszorra sem ment át a Sziget megmentésének terve a fővárosi bizottságon

Másodszor sem kapott többséget a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslat, hogy megszüntessék a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást – írja a Telex.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A szerződés felmondását a Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárosnál, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. És miután a fővárossal kötött szerződés alapján jövőre is fizetni kellene akkor is, ha nincs fesztivál, inkább felmondanák azt, de próbálják megoldani, hogy új konstrukcióban folytatódhasson a Sziget.

A múlt héten már a bizottság elé került a javaslat, de ekkor a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem született döntés. A főpolgármester erre úgy reagált, hogy nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget helyzetét és jövőjét. Azt írta, ha októberben nem kezdik el a jövő évi fesztiválra a jegyárusítást, gazdaságilag lehetetlenné válik a fesztivál.

A Tisza Párt a múlt heti tartózkodását azzal magyarázta, hogy „beterjesztett főpolgármesteri javaslat nem volt alkalmas a felelős döntéshozatalra”, szerintük azzal a főváros többszáz-millió forintnyi bevételről mondana le. Most azt írták, csak garanciákat és valódi biztosítékokat tartalmazó javaslatot támogatnak, a szerdai „előkészítetlen javaslatcsomag” nem ilyen volt. „A városvezetés egy olyan előterjesztést nyújtott be, amely többszáz millió budapesti adófizetői forintról mondott volna le külföldi magánbefektetők javára – a Sziget Fesztivál megrendezésére vonatkozó bármiféle kötelezettség nélkül”. Azt javasolják, az önkormányzatnak

„legyen aranyrészvénye a Sziget Fesztiválban, hogy Budapestnek innentől mindig legyen beleszólása a fesztivál sorsába – beleértve a kulturális programokat, a környezeti terhelést és akár a kedvezményes jegyárakat is a magyar fiatalok számára. Ez valódi garanciát jelentene a budapestieknek, és valódi beleszólást Budapestnek”.

A Fidesz is hasonlóan indokolt. „Nem lehet pancser a Fővárosi Önkormányzat két milliárdos üzleti kör bizniszében. Garancia és biztosíték kell arra vonatkozóan, hogy a budapestiek megkapják a számukra jogosan járó több százmillió forintot. Nem a budapestiek tehetnek a cég menedzsment problémáiról, nem mondhatunk le ennyi pénzről garanciák nélkül - újságcikkek és pletykák nem lehetnek alapjai ennyi vagyon elengedésénél. Aki ezzel szemben foglal állást, az nem jár el felelősen és nem a budapestiek érdekét képviseli!” – írta Radics Béla képviselő még a bizottsági ülés előtt.