Megszökött Fürst György a börtön elől

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Május 29-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélte Fürst Györgyöt, volt szocialista politikust a 2016 óta zajló centrumos „parkolási maffia” perben.

Fürstnek hatvan napon belül be kellett volna vonulnia a börtönben, de parkolós körökben már terjedt a hír, hogy Fürst nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe, helyette Izraelbe szökött. Nyár óta számos levelet írtunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a rendőrségnek, az Igazságügy Minisztériumnak, az izraeli nagykövetségnek. Azt akartuk megtudni, hogy az egykori politikus megkezdte-e büntetését, de senkitől nem kaptunk érdemi választ, ami jelezte, hogy Fürst bebörtönzése körül lehetnek gondok.

Alija-engedély

Információink szerint Fürst jelenleg Izraelben bujkál. Illetve annyira nem kell bujkálnia, mert azt hitközségi forrásokból tudjuk, hogy a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt.

Az alija-engedélyhez Izrael belügyminisztériuma kereste meg a magyar hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst zsidó hátterét. Tehát, hogy legalább valamelyik nagyszülője zsidó származású, zsidóként született, zsidóként élt és úgy is halt meg. Ezt az igazolást június 21-én, nyolc nappal a másodfokú ítélet előtt adta ki az erre felkért rabbi. De ez önmagában nem elég. Fürst Györgynek érvényes útlevelet és egy tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak az alija-kérelem elfogadásához. Az még kérdés, hogy Fürst a Belügyminisztériumtól hogyan kaphatott hatósági erkölcsi bizonyítványt miután több súlyos ügyben is elítélték, és hogy Izrael állam miért engedett be egy többszörösen elítélt politikust a területére. A hitközségi információink szerint Fürst családja már korábban kiköltözött Izraelbe.

Fürst ellen a rendőrség most elfogatóparancsot adott ki.