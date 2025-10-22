Megszökött Fürst György a börtön elől

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Május 29-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélte Fürst Györgyöt, volt szocialista politikust a 2016 óta zajló centrumos „parkolási maffia” perben.

Fürstnek hatvan napon belül be kellett volna vonulnia a börtönben, de parkolós körökben már terjedt a hír, hogy Fürst nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe, helyette Izraelbe szökött. Nyár óta számos levelet írtunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a rendőrségnek, az Igazságügy Minisztériumnak, az izraeli nagykövetségnek. Azt akartuk megtudni, hogy az egykori politikus megkezdte-e büntetését, de senkitől nem kaptunk érdemi választ, ami jelezte, hogy Fürst bebörtönzése körül lehetnek gondok.

Alija-engedély

Információink szerint Fürst jelenleg Izraelben bujkál. Illetve annyira nem kell bujkálnia, mert azt hitközségi forrásokból tudjuk, hogy a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt.

Az alija-engedélyhez Izrael belügyminisztériuma kereste meg a magyar hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst zsidó hátterét. Tehát, hogy legalább valamelyik nagyszülője zsidó származású, zsidóként született, zsidóként élt és úgy is halt meg. Ezt az igazolást június 21-én, nyolc nappal a másodfokú ítélet előtt adta ki az erre felkért rabbi. De ez önmagában nem elég. Fürst Györgynek érvényes útlevelet és egy tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak az alija-kérelem elfogadásához. Az még kérdés, hogy Fürst a Belügyminisztériumtól hogyan kaphatott hatósági erkölcsi bizonyítványt miután több súlyos ügyben is elítélték, és hogy Izrael állam miért engedett be egy többszörösen elítélt politikust a területére. A hitközségi információink szerint Fürst családja már korábban kiköltözött Izraelbe.

Fürst ellen a rendőrség most elfogatóparancsot adott ki.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
bűnügy fürst györgy Izrael Parkolás MSZP
Kapcsolódó cikkek

Kilenc évbe telt, de elítéltek egy halom parkolási maffiózót

Börtönbe kell vonulnia Fürst György volt szocialista alpolgármesternek, a Centrum Kft. egykori ügyvezetőjének és Borsi Imrének, akire a fideszesek rábízták a ferencvárosi parkolást. Véget ért a Centrum-per.

Ács Dániel
bűnügy