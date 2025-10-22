Nem lesz akkora béremelés, mint amekkorát a kormány elképzelt

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en.

A kormány korábban 3,2 százalékos GDP-növekedéssel és 3,4 százalékos inflációval számolt, de az idei adatok szerint a növekedés csak 0,5 százalék körül alakul, az infláció pedig 4,5 százalék lehet.

Fotó: Jozsef Zoltan Varga/Getty Images

Czomba Sándor szerint bár nagyon szeretnék, ha a minimálbér 13 százalékkal emelkedne 2026-ban, egy túlságosan nagymértékű növeléssel, amely mögött nincs gazdasági teljesítmény, munkahelyeket kockáztatnának.

Jelenleg a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, a munkavállalói oldal 10-12 százalékos béremelésben gondolkodik, és Czomba szerint „kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, ami mindkét félnek megfelel”.

A munkáltatók két számjegyű emelést csak adócsökkentés mellett tartanak elképzelhetőnek, és a kormány egyelőre nem zárta ki a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklését. Ez körülbelül 200 milliárd forintos költségvetési kiesést jelentene. (via MTI, Portfolio)