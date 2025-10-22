Nemzetközi sajtószabadság díjat nyert a magyar független média

A Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute) és az IMS (International Media Support ) mai bejelentése alapján a magyar független sajtó kapja a 2025-ös IPI–IMS Szabad Média Úttörő Díjat, elismerve ezzel a magyar szerkesztőségek innovációját, alkalmazkodóképességét és kitartását a tartós politikai és gazdasági nyomás közepette.

Az IPI emlékeztetett arra, hogy Magyarország történetében – az 1848-as forradalomtól az 1989-es demokratikus átmenetig – a sajtószabadságért folytatott küzdelem mindig a nemzeti szabadság és szuverenitás harcának középpontjában állt, a mai magyar független média ezt az örökséget viszi tovább.

Fotó: Rhumphries

Az elmúlt 15 évben, amióta Orbán Viktor kifinomult, állami befolyáson alapuló médiarendszert épített ki, a független újságírók rendkívüli találékonysággal és elszántsággal válaszoltak: új szerkesztőségeket indítottak, meglévő médiumokat alakítottak át, és új módszereket találtak a közönség elérésére és közösségük építésére.

A díj a magyar független sajtót tünteti ki úttörő innovációiért – többek között a digitális platformok és technológiák használatáért, a szerkesztőségek közötti együttműködésekért, valamint a közösségi és közösségi finanszírozási modellek kreatív alkalmazásáért – egyre ellenségesebb környezetben.

Az IPI által 1996-ban alapított, és 2013 óta az IMS-szel közösen odaítélt díj azokat az újságírókat, szervezeteket vagy médiaközösségeket ismeri el, akik innovatív, kitartó és hatásos módon járulnak hozzá a független újságírás és a sajtószabadság erősítéséhez.