Na, ezt nem teszi zsebre Orbán Viktor! Vagy ha igen, akkor Magyar Péter nem!

vicc
  • Tudományos igénnyel, öt kérdés mentén elemeztük ki a Fidesz és a Tisza kommunikációs stratégiáját.
  • Többféle módszert is beazonosítottunk, például az „Aki mondja másra, az mondja magára”, és a „Vagy te, szamár létedre” technikát. De igazoltuk az „Ez jó duma, mától én mondtam”-ot is.
  • Vége van, Kicsi Elvtárs!

1. Milyen lesz a választás, és mi a tétje?

A Tisza szerint sorsdöntő, míg a Fidesz szerint sorsdöntő. A Fidesz arra figyelmeztet, hogy a Tiszával bábkormány kerülhet hatalomra, míg a Tisza azt üzeni, hogy a Fidesz egy bábkormány. Rutinos politikai elemzők felfigyelhetnek rá, hogy a szóhasználat igencsak hasonló.

Nézzük, mit mondanak a külföldi beavatkozásokról! A Fidesz szerint megpróbálnak külföldről beavatkozni a választásokba az ellenfél oldalán, Magyar Péter pedig attól tart, hogy külföldről beavatkoznak a választásokba az ellenfél oldalán. Ha már külföldi beavatkozás, jegyezzük meg, hogy a Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy hazai adatok külföldiek kezére jussanak, Magyar pedig azt, hogy hazai adatok külföldiek kezére jussanak. Mondjuk tény, hogy nem ugyanazon adatok miatt aggódnak.

Amikor pedig már nem elég, hogy csak majdnem ugyanaz az üzenet, akkor ugyanaz lesz az üzenet, egy szó eltéréssel. Ezt tudják hosszabb verzióban, és tudják röviden is:

Alapvetően egyénként a szuverenitás mibenlétében nincs vita, a Fidesz szerint a magyar szuverenitás ott kezdődik, hogy mi döntjük el, honnan jön az energia, a Tisza azt mondja a magyar szuverenitás záloga, hogy mi dönthetjük el, honnan jön az energia. Más kérdés, hogy kicsit máshogy értelmezik a szavakat, mert a Fidesz ezzel a logikával csak orosz olajat venne, a Tisza viszont ugyanezzel a megközelítéssel pont ennek ellenkezőjére jut.

De a politikusok hajlamosak ennél is durvább dolgokat vágni az ellenfelük fejéhez a választásokhoz közeledve. Érdekes módon egy rugóra jár az agyuk, Magyar Péter hazaárulással vádolja Fideszt, a Fidesz pedig hazaárulással vádolja a Tiszát.

2. Mit kell tudni az ellenfélről?

vicc vélemény magyar péter beszéd keresd a különbséget orbán viktor vicc
