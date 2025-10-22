Nyomozás indult a százhalombattai tűz miatt

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a rendőrség.

Hétfő éjjel 11 órakor közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. Csőzik László érdi polgármester Facebook-posztjából addigra már lehetett tudni, hogy a MOL százhalombattai finomítójában csaptak fel a lángok. Másnap sajtótájékoztatóján Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója arról beszélt, egész éjjel kint volt a helyszínen, és külső körülmény nem merült fel az okok között.

A tűz miatt a finomító AV3-as üzeme miatt hosszú időre, fél évre is kieshet a termelésből. A kieső kapacitás ugyanakkor több 444-nek nyilatkozó forrás szerint is kifejezetten jelentős lehet. A MOL-csoportnak összesen évi 20,9 millió tonnás finomítói kapacitása van, ennek a legnagyobb részét a százhalombattai finomító 55 üzemből álló üzemrendszere jelenti.

„A tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből”

– mondta lapunknak a potenciális kiesés mértékéről Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.