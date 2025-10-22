Orbán Viktor celeb szupercsapattal hív a békemenetre, jó?

bulvár
Holnap Békemenet, úgyhogy a miniszterelnök közösségi médiás csapata estére ledobta a bulváratomot. Bemutatkozik az álomcsapat, újra szól a hatlövetű:

  • Vasvári Vivien,
  • Szabó Zsófi,
  • Gönczi Gábor,
  • Cooky,
  • Kucsera Gábor, ééééééés
  • Muri Enikő!

Ők mind arra buzdítanak, hogy TE is legyél ott a Békemeneten, jó?

Annak, aki nem tudná: Vasvári Vivien modell, valóságshow-szereplő, és a miniszterelnök lányának barátnője. Szabó Zsófi műsorvezető, Gönczi Gábor tévés, aki tökéletesre fejlesztette az Orbán-interjúkat, Cooky rádiós, Kucsera Gábor kajakozó, Muri Enikő pedig énekes. Emellett mindannyian fideszesek is. Találkozunk ott! Videót itt.

Akit érdekel a Fidesz legújabb influenszer stratégiája, itt írtunk róla hosszabban.

bulvár gönczi gábor muri enikő fidesz vasvári vivien közösségi média cooky október 23. orbán viktor instagram békemenet szabó zsófi Kucsera Gábor
