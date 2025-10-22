Orbán Viktor exkluzív információkat és feladatokat oszt majd a zebrás DPK-tagoknak október 23-án

Kihívással készül Kocsis Máté zebrás Digitális Polgári Köre a holnapi Békemenetre – egy olvasónk képernyőfotója alapján ezt nemrég jelentették be a Zebra DPK zárt Facebook-csoportjában.

„Jön a Béke Napja kihívás - legyél te is a béke nagykövete a Facebook-on!” – az ígéretes felütés után hamar rátérnek a feladatokra.

Mindenekelőtt csatlakozni kell Orbán Viktor chatcsatornájához, ahol október 23-án exkluzív információkat és feladatokat kapnak közvetlenül a miniszterelnöktől a tagok, hogy „az online világban is a béke hangja legyen a legerősebb”.

Maga a kihívás a „ha nem posztoltál róla, meg se történt” filozófiájának elsajátítását kéri a DPK-tagoktól, három pontban:

„Lájkolj minden Békemenetes posztot, ami szembejön veled a Facebook-on! Írd le az érveidet a béke mellett kommentben minden békemenetes poszt alatt! Ha ott leszel a Békemeneten, készíts képeket, videókat a tömegből és tedd közzé az üzenőfaladon! Ha otthonról követsz minket, oszd meg azokat a posztokat, amik leginkább tetszenek neked!”

A Digitális Polgári Körökről nemrég jelent meg egy hosszú elemzés a Lakmuszon, eszerint 89 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő körökhöz. Itt lehet a cikket elolvasni.