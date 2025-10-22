Politikai szóváltás miatt lövöldözés volt a szerbiai parlament előtt

Lövöldözés volt a szerbiai parlament épülete előtt, egy férfi megsérült, a lövöldözőt őrizetbe vették – írja a Szabad Magyar Szó. A Belgrádi Felsőügyészség közleménye szerint a 70 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy „egy politikai jellegű szóváltást követően” egy engedély nélkül tartott lőfegyvert vett elő, és több lövést adott le.

A lövések egyike egy férfi combját találta el, a másik pedig egy közeli gázpalackot, ami robbanást és tüzet okozott. A gyilkossági kísérleten túl a férfit azzal is gyanúsítják, hogy engedély nélkül tartott, hordott és forgalmazott fegyvereket és robbanóanyagokat, továbbá közveszély okozásával is, a parlament előtti sátortábor ugyanis, amelyikben a gázpalack volt, a robbanástól kigyulladt. Tűzoltók hamar eloltották.

Fotó a helyszínről, itt még oltják a tüzet. Fotó: ANDREW LEESON/AFP

Aleksandar Vucic szerint terrorcselekmény történt. A szerb elnök éppen a Szerbia Palotában vett részt egy ünnepségen, de beszéd helyett elnézést kért, és azt mondta: el kell hagynia az eseményt egy „terrorcselekmény miatt, amely éppen most történt a szerbiai köztársasági parlament előtt”. A parlament ülését nem szakították meg.

Szerbiában egy éve folyamatosak a tüntetések Vucic elnök ellen, mióta leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak az elnökig vezetnek. A tiltakozásokat egyetemisták vezetik, a hatalom ezeket erőszakkal próbálja elfojtani, de a mozgalom egyre erősebb, és az ország valamennyi régiójában jelen van. A szerbiai helyzetről legutóbb itt írtunk hosszabban.