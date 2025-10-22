Többen megsérültek, miután egy busz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe

Belecsapódott egy busz a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba szerda reggel, a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre – írja a Szoljon.hu.

Fotó: Györfi Mihály/Facebook

A helyi járatú busz Szandaszőlős felől érkezett, letért az útról a Szabadság téri körforgalomban, és a járdára szaladt, majd a gimnázium épületének ütközött. A rendőrség tájékoztatása szerint lezárták a teljes útszakaszt.

Fotó: Györfi Mihály/Facebook

A balesetnek több mint 30 sérültje is lehet, közülük több súlyos, Györfi Mihály polgármester szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A gimnázium arról posztolt, hogy „az iskola épületében nem történt személyi sérülés”.