Zelenszkijnek tetszik Trump ötlete, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani a háborút

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, Donald Trump amerikai elnök javaslata, miszerint a harcokat a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani, jó kompromisszum, írja a Reuters.

Az ukrán elnök azonban kételkedik abban, hogy Putyin támogatná ezt a javaslatot.

„Trump azt javasolta, hogy »maradjunk ott, ahol vagyunk, és kezdjük a beszélgetést«. Szerintem ez egy jó kompromisszum, de nem vagyok biztos benne, hogy Putyin támogatni fogja, és ezt mondtam az amerikai elnöknek is”.

Mindez azután történt, hogy a Fehér Ház megerősítette, hogy az amerikai elnök a közeljövőben nem kíván találkozni Putyinnal, miután egyre világosabbá vált a különbség az amerikai és az orosz béketervek között. Az éjjel pedig szeptember 28-a óta nem látott mértékben támadta Kijevet és más ukrán városokat is Oroszország. A támadásokban legalább hatan meghaltak, köztük két kisgyerek is, 21-en pedig megsérültek.

Oroszország eközben arról nyilatkozott, hogy Putyin és Trump csúcstalálkozójának előkészületei továbbra is folytatódnak. (The Guardian)