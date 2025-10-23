100-150 Gripen eladásáról születhet megállapodás Svédország és Ukrajna között

Svédország szándéknyilatkozatot írt alá, amely lehetővé teheti akár 150 hazai gyártású JAS 39 Gripen vadászgép Ukrajnának történő szállítását is – jelentette be Ulf Kristersson svéd kormányfő szerdán, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. A két vezető a dél-svédországi Linköpingben találkozott, és meglátogatta a Saab gyárat, amely a Gripen vadászgépek, a GlobalEye felderítő repülőgépek, rakétarendszerek és más fegyverek gyártója.

Kristersson sajtótájékoztatón közölte, hogy a két ország hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a légvédelem területén, amely 100-150 új Gripen E vadászgép exportjának lehetőségét is magában foglalja, ami Svédország legnagyobb repülőgép-exportmegrendelése lenne. „Tudjuk, hogy hosszú út áll előttünk, de minden lehetőséget megvizsgálunk annak érdekében, hogy Ukrajna jelentős számú Gripen vadászgéphez jusson a jövőben” – mondta.

Zelenszkij kiemelte, hogy a Gripenek beszerzése prioritás Ukrajna számára, és legalább száz gépet szeretnének szerezni. Ukrán pilóták már tesztelték a gépeket Svédországban, hogy előkészítsék az esetleges exportot. Szakértők szerint a Gripen robusztus és költséghatékony alternatíva az amerikai F-35-höz képest. Zelenszkij szerint jövőre már használnák is a gépeket.

Kristersson szerint a finanszírozás nyugati országokban befagyasztott orosz vagyonból és szövetséges nemzetektől érkezhet, de a megállapodás előtt még sok munka van hátra. Az első gépek gyártása és szállítása három évet vehet igénybe, ezért a régebbi Gripen-modellek korábbi szállítása sem kizárt. Zelenszkij egyébként Oslóban is járt, ahol Norvégia 1,5 milliárd norvég korona adományt jelentett be Ukrajnának földgázvásárlásra az áram- és fűtésellátás biztosítására. Gripenjei egyébként a magyar légierőnek is vannak, Orbán Viktor pedig tavaly év elején négy új gép beszerzéséről állapodott meg a svéd kormányfővel. (via Reuters)