A Meta 600 dolgozóját rúgta ki a mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegéből

TECH
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Elbocsátja a mesterséges intelligenciával (AI) foglalkozó részlegének kb. 600 alkalmazottját a Meta „a döntéshozatal felgyorsítása és a működés racionalizálása érdekében” – jelentette be a részleget vezető Alexandr Wang.

Az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottakat szerdán tájékoztatták a döntésről. Az amerikai internetes óriásvállalat közleménye szerint az érintett alkalmazottakat arra ösztönzik, hogy pályázzanak más belső pozíciókra.

Wang szerint a reorganizáció célja, hogy a bürokrácia leépítésével és a gyorsabb döntéshozatal elősegítésével az AI-csapat „rugalmasabbá” váljon.

Illusztráció: Kiss Bence/Midjourney

A Meta a leépítések ellenére továbbra is jelentős beruházásokat hajt végre az AI területén. A közelmúltban 27 milliárd dolláros megállapodást kötött a Blue Owl Capital amerikai vezető vagyonkezelő céggel a louisianai Hyperion adattároló központ kiépítésének finanszírozására. Korábban a Meta 14,3 milliárd dollárt fektetett be a Scale AI programba.

A tájékoztatás szerint a nemrég létrehozott Superintelligence Labs új kutatóegysége (TBD Lab) – ami a következő generációs mesterséges intelligencia, különösen a nagy nyelvi modellek fejlesztésére összpontosít – nem érintett a mostani átszervezésben.

Az mesterséges intelligenciának a munkahelyeket érintő használatáról nemrég itt írtunk. (MTI)

TECH hyperion Alexandr Wang nagy nyelvi modellek Superintelligence Labs mesterséges intelligencia TBD Lab facebook Blue Owl Capital Scale AI usa meta
Kapcsolódó cikkek

AI a munkahelyeken – egyelőre sokan csak arra használják, hogy kiszúrjanak a kollégáikkal

Bármivel foglalkozik egy vállalat, esélyes, hogy a vezetése éppen az AI beépítésén dolgozik. Hatalmas pénzek mozdultak meg, kevés eredménnyel. Terjed viszont a munkaslop, ami nemcsak költséges, hanem a munkahelyi viszonyokat is alááshatja.

Horváth Bence
TECH