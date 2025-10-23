Addig járt a korsó a kútra: a beszéde alatt egy poloska hosszan mászkált Orbánon

Az élet iróniája akcióban: a legutóbbi állami ünnepi beszéde után – amikor Orbán Viktor poloskáknak nevezte a kormányoldal ellenfeleit – az október 23-i beszéde alatt hosszan mászkált egy poloska a miniszterelnökön.
A rovar a beszéd videófelvételén is látható:
A HVG azt írja, Rahmé Nikola rovarfotós szerint a rovar a kivehető képek alapján egy közönséges mezeipoloska.
A fideszes politikusok úgy nyilatkoztak, mintha a miniszterelnök csak Magyar Pétert nevezte volna poloskának, ráadásul a hangfelvételek miatt, aztán jött a pártlap, és világossá tette, miről van szó.
A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.
