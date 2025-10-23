Addig járt a korsó a kútra: a beszéde alatt egy poloska hosszan mászkált Orbánon

Az élet iróniája akcióban: a legutóbbi állami ünnepi beszéde után – amikor Orbán Viktor poloskáknak nevezte a kormányoldal ellenfeleit – az október 23-i beszéde alatt hosszan mászkált egy poloska a miniszterelnökön.

Fotó: Attila, olvasónk

A rovar a beszéd videófelvételén is látható:

A HVG azt írja, Rahmé Nikola rovarfotós szerint a rovar a kivehető képek alapján egy közönséges mezeipoloska.