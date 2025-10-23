Az Európai Unió vezetői elfogadták az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen

A dán elnökség – amely jelenleg az EU soros elnöki tisztét tölti be – közleménye szerint az Európai Unió új szankciócsomagot fogadott el. A 19. csomag leginkább Oroszország energiaszektorát veszi célba. Az intézkedések 2027-től megtiltják az orosz LNG (cseppfolyósított földgáz) importját. Az EU emellett szigorítja a két legnagyobb orosz olajvállalatra vonatkozó tranzakciós tilalmat, és további 117 úgynevezett „árnyékflottához” tartozó hajót szankcionál, amelyek segítségével Oroszország korábban kijátszotta a korlátozásokat.

„A szankcióknak valódi hatásuk van, és súlyosan érintik az orosz gazdaságot” – mondta Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter csütörtöki közleményében. „Oroszország egyre nehezebben tudja finanszírozni Ukrajna elleni illegális agressziós háborúját.”

Zelenszkij ukrán elnök Antonio Costa tanácselnökkel Brüsszelben a döntés előtt pár órával. Fotó: JOHN THYS/AFP

Szerdán az Egyesült Államok is szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajtermelő vállalata, az állami Rosznyefty (Rosneft PJSC) és a Lukoil PJSC ellen, miután lemondták Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető tervezett csúcstalálkozóját. Egy héttel ezelőtt pedig az Egyesült Királyság is szankciókat vetett ki az orosz olajóriásokra.

Az EU-s csomag nemcsak az orosz energiát sújtja, hanem 45 olyan szervezetet is célba vesz, amelyek segítettek Oroszországnak kijátszani a szankciókat – köztük 12 kínai és hongkongi céget. Emellett megtiltja a használt orosz repülőgépek és hajók viszontbiztosítását, valamint teljes tranzakciós tilalmat vezet be öt orosz bankkal szemben. Továbbá a csomag kiterjeszti a tranzakciós tilalmat az orosz elektronikus fizetési rendszerekre, valamint Belarusz és Kazahsztán egyes harmadik országbeli bankjaira is. Különösen figyelemre méltó, hogy a csomag az orosz kriptoeszközöket is célba veszi: megtiltja a kriptoeszköz-szolgáltatásokat orosz állampolgárok, lakosok és vállalatok számára.

Orbánnak ezúttal nem kellett kimennie kávézni a döntés meghozatalakor, hisz ott sem volt. A magyar nemzeti ünnep miatt később csatlakozik csak a brüsszeli uniós csúcshoz. Robert Ficot kérte meg, hogy képviselje álláspontját: az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot Magyarország nélkül fogadják el.

(Bloomberg)