Betiltani nem tudták, így aztán kiírták Orbánra, hogy PRIDE

Régen volt, de Orbán Viktor egy Áttörés Éve felirattal megerősítve a februári évértékelőjén közölte:

„Azt tanácsolom, a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészületeivel.”

Aztán a repülőrajtos áttörés sem történt meg, és a miniszterelnökre sem hallgattak, mert minden idők legnagyobb Pride-ját tartották meg Budapesten, és az őszi pécsi is rekordot döntött.

De megszületett erre is a Fidesz büszke válasza, maga Orbán Balázs kinevezett kampányfőnök mutatta be.

A Békemenet népszerű terméke lett:

Fotó: Bankó Gábor/444

A TASZ Szabad feliratát is simán nyúlják már, némi fideszes ízt adva neki: