Csütörtök este hidegfront tolja ki a meleget a Dunántúlról – nem akármilyen széllel

Hullámzó hidegfront érkezik október 23-án estefelé nyugatról, melynek eredménye

eső

és szél lesz.

Sőt, nem is akármilyen szél: sokfelé megélénkül, megerősödik, a Dunántúlon többfelé viharossá fokozódik a délies szél, akár 70 km/órás lökések is lehetnek. Az Időkép meteorológusa ezért esernyő helyett inkább esőkabátot javasol az északnyugati megyékben élőknek.

Fotó: DAVID GANNON/AFP

Éjjel és péntek hajnalban, reggel többfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Napközben aztán felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de szórványosan még előfordulhatnak újabb záporok, néhol zivatarok. Élénk, erős, több helyen viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Délután 13-18 fokot mérhetünk. (via Időkép)