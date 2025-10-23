Csütörtök este hidegfront tolja ki a meleget a Dunántúlról – nem akármilyen széllel

Hullámzó hidegfront érkezik október 23-án estefelé nyugatról, melynek eredménye
Sőt, nem is akármilyen szél: sokfelé megélénkül, megerősödik, a Dunántúlon többfelé viharossá fokozódik a délies szél, akár 70 km/órás lökések is lehetnek. Az Időkép meteorológusa ezért esernyő helyett inkább esőkabátot javasol az északnyugati megyékben élőknek.
Éjjel és péntek hajnalban, reggel többfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Napközben aztán felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de szórványosan még előfordulhatnak újabb záporok, néhol zivatarok. Élénk, erős, több helyen viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Délután 13-18 fokot mérhetünk. (via Időkép)