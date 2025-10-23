Ennél sorsdöntőbb békemenet még nem volt soha. Tényleg. Eskü!

POLITIKA
Vegyük úgy, hogy ez a tizedik, jubileumi Békemenet.

Jó, volt egy minimenet Gyulán 2013. február 5-én, de arra valószínűleg a lőtéri kutya se emlékszik már.

Budapesten mindenesetre 10. alkalommal vonul fel a békét követelő tömeg, és hogy érezzük, mekkora a tét, a kormányzati csatornákon az egekig fokozták a hangvételt. A Békemenet szervezői szerint egyenesen sorsdöntő és történelmi jelentőségű lesz az október 23-i esemény, amelynek súlya leginkább az első, 2012-es békemenethez lesz hasonló (bár hogy akkor a közte lévő békemeneteknek mi értelme volt, azt nem árulták el). Igaz persze, hogy sorsdöntés volt már békemeneten 2014-ben és 2024-ben is, de például 2022-es rendezvény is sorsfordító pillanatban rajtolt el, szóval tényleg fontos, hogy belássuk, ezek nélkül a békemenetek nélkül minden egészen, de tényleg egészen máshogy alakult volna.

fidesz kossuth tér lomnici zoltán fricz tamás bencsik andrás magyar péter soros györgy margitsziget orbán viktor brüsszel bayer zsolt békemenet ukrajna csizmadia lászló széles gábor vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Orbán teljes semlegességet hirdetett

Se az oroszok, se az ukránok, se Amerika, se az EU érdekei nem egyezhetnek Magyarország érdekeivel, üzente a fideszes kampánygyűlésén. Magabiztosan állította, hogy még egy választás előtt se "nézett ki" ilyen jól a Fidesz.

Magyari Péter
POLITIKA

Orbán 33 perc alatt 47-szer mondta ki a háború szót

Nagy vereséget mérve ezzel a békére.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Orbán üzenete 14 év hatalom után: szavazz rám, vagy meghalsz Ukrajnáért

Nem tud már azzal érveli, hogy milyen életet biztosít ez a rendszer, ellenfeleit meggyőzés helyett pedig már csak legyőzni akarja. Orbán a Békemeneten annyit tudott mondani: Fidesz vagy halál. Közönségét pedig azzal lelkesítette, hogy milyen profi kampánygépezet fogja sulykolni ezt az üzenetet, több millió ajtón bekopogtatva.

plankog
POLITIKA