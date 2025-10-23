Fogadási botrány miatt tartóztattak le egy NBA-sztárt

Terry Roziert, a Miami Heat kosárlabdázóját csütörtök reggel az FBI letartóztatta le egy orlandói szállodában, sportfogadással kapcsolatos nyomozás részeként – értesült az ESPN. A letartóztatás hónapokkal azután történt, hogy az NBA egy korábbi, belső vizsgálat során felmentette a játékost minden szabálytalanság gyanúja alól.

A közel egy éve zajló eljárás középpontjában azok a szokatlan fogadási minták állnak, amelyek Rozier 2023-as egyik mérkőzéséhez kapcsolódnak, amikor még a Charlotte Hornetsben játszott.

Terry Rozier #2, Miami Heat Fotó: ISSAC BALDIZON/Getty Images via AFP

A vizsgálat középpontjában egy 2023. március 23-án rendezett Charlotte Hornets–New Orleans Pelicans-meccs áll. Sportfogadási oldalak több amerikai államban gyanús fogadási mintákat észleltek: kevesebb mint egy órán belül 30 tét érkezett egy profi fogadótól, összesen 13 759 dollár értékben, mind Rozier pontjaira, lepattanóira és gólpasszaira vonatkozó fogadások formájában. A furcsa aktivitás miatt a fogadóirodák leállították a piacot. Rozier aztán mindössze tíz percet játszott, mielőtt lábsérülésre hivatkozva elhagyta a pályát.

Ügyvédje, Jim Trusty korábban azt mondta az ESPN-nek, hogy ügyfele többször is együttműködött az NBA és az FBI nyomozóival, és a liga 2023-as belső vizsgálata nem talált szabályszegést. Az NBA szintén megerősítette, hogy nem talált bizonyítékot a liga szabályainak megsértésére.

Az ügy az NBA korábbi játékosa, Jontay Porter nevéhez köthető sportfogadási botrányhoz kapcsolódik, akit 2024-ben örökre eltiltottak az NBA-től, miután elismerte, hogy manipulálta teljesítményét bizonyos fogadások miatt. Porter bűnösnek vallotta magát.