India jelentősen csökkenti az orosz olajimportot az új amerikai szankciók miatt

Indiai finomítók jelentősen csökkentik az orosz olaj importját az Egyesült Államok új szankciói miatt, amelyek a két legnagyobb orosz olajtermelőt, a Lukoilt és a Rosznyeftyet célozzák – közölték iparági források csütörtökön. A lépés elősegítheti egy amerikai-indiai kereskedelmi megállapodás létrejöttét, miután India USA-ba irányuló exportja 50 százalékos vámokkal szembesül, részben az orosz olajvásárlások miatt.

India, amely 2022 óta a legnagyobb vásárlója a kedvezményes orosz tengeri nyersolajnak, napi 1,7 millió hordót importált az idei év első kilenc hónapjában. Most a legnagyobb indiai vásárló, a Reliance Industries az orosz olajimport csökkentését vagy megszüntetését tervezi, beleértve a Rosznyefty céggel kötött hosszú távú szerződés felfüggesztését. Az állami finomítók, mint az Indian Oil Corp, szintén felülvizsgálják az orosz olajszállításokat, hogy elkerüljék a közvetlen vásárlást a szankcionált cégektől.

A szankciók, melyek Donald Trump második ciklusának első, Oroszország elleni intézkedései, november 21-ig adnak időt a tranzakciók lezárására. A finomítók a banki fizetések jóváhagyásától teszik függővé a további vásárlásokat. A Reliance már Közel-Keletről és Brazíliából is vásárolt olajat az orosz szállítások részleges pótlására. (via Reuters)

