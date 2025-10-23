Keressük az október 23-i buszfesztivál legkiemelkedőbb versenyzőit

A mindenkori Békemenet Magyarország buszainak is nagy ünnepe, idén viszont minden idők parádéja várható, mert akadt kihívó a mobilitási/mozgósítási versenyben. (Igaz, a Tisza szerint nem egészen fair a járműverseny.)

Ilyenkor nem marad üresen EU-s pénzből vett falubusz, taó-forintokból vásárolt focibusz, de vannak igazán különleges versenyezők is.

Szóval, ha lát nagyon szép, különleges buszokat vagy olyanokat, amelyek lenyűgöző sort alkotnak, küldje el nekünk a megirom@444.hu-ra.

Pár példa az elmúlt évekből:

Fotó: Halász Júlia

Ez már egy másik Puskás Akadémia-busz busz Fotó: Botos Tamás/444