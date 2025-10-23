„Magyarország ötcsillagos szálloda” – ilyen volt belülről a Békemenet

Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.
Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor választása mellett. Mit jelent ez a kampányra nézve? Kapcsoljuk Buda Péter biztonságpolitikai elemzőt. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Takács Lili.
Bosszút forral és összeesküvést kiált a Semjén Zsoltot ért vádak miatt a kormány. De ki ellen, és mi történt valójában? Darabokra szedjük a Szőlő utcai ügyet. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
A Jeti Mozi bemutatja Hartai László és Dér András 1987-ben debütált dokumentumfilmjét, a Szépleányokat. A film nemcsak az 1985-ös szépségversenyt követi végig, de mindazt, ami a színfalak mögött zajlott, és ami aztán a győztes halálához vezetett.