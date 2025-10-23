„Magyarország ötcsillagos szálloda” – ilyen volt belülről a Békemenet

  • A Fidesz a 11. Békemenettel saját magánának is igyekezett bebizonyítani, hogy még megvan a többsége.
  • A kormánypárt törzsszavazói őszintén bíznak ebben, az ország gondjai helyett inkább a világbékével foglalkoznak.
  • A Tisza rendezvényét „háborús menetnek tartják”.
video harcosok klubja fidesz semjén zsolt nagy istván békemenet Lázár János németh balázs video digitális polgári kör
